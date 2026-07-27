Порты Астрахань и Оля нарастили грузооборот до 3,5 млн тонн за полгода

Общий грузооборот портов Астрахань и Оля по итогам первого полугодия 2026 года превысил 3,5 млн тонн, что на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в минпромторге Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство внешних связей Астраханской области Фото: Министерство внешних связей Астраханской области

Порт Астрахань перевалил 3 млн тонн, рост составил 79%. Порт Оля показал трехкратный рост, его грузооборот достиг 0,5 млн тонн.

Основу грузовой базы (48%) составляет зерно, его перевалка увеличилась в три раза. В 2,7 раза выросла перевалка цемента, на 8%— продовольственных грузов (в основном растительного масла, отметили в ведомстве). В номенклатуре также значатся пиломатериалы, металл, химические изделия, удобрения, оборудование и автомобили.

Экспортные грузы показали рост на 86%, импортные — на 17%.

Ранее сообщалось, что Каспийский морской бассейн стал лидером роста грузоперевалки среди всех морских направлений России. За первое полугодие 2026 года объем перевалки вырос на 59,7% до 5,3 млн тонн. Основной вклад внесли астраханские порты, где за январь–май обработали почти 3 млн тонн грузов — вдвое больше, чем годом ранее. Драйвером стал экспорт зерна и развитие МТК «Север-Юг», где порты Астраханской области выступают ключевыми хабами. При этом средний прирост по России составил лишь 5,8%.

Нина Шевченко