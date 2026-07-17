Астрахань и Оля обеспечили каспийским портам рост грузооборота на 60%

В первом полугодии текущего года Каспийский морской бассейн стал абсолютным лидером роста грузоперевалки среди морских направлений России. Она увеличилась на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем перевезенных грузов в портах Астрахань, Оля и Махачкала составил 5,3 млн тонн, сообщает «Аст Ньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские порты увеличили перевалку грузов в 2026 году

Фото: Минпром Астраханской области Астраханские порты увеличили перевалку грузов в 2026 году

Фото: Минпром Астраханской области

Основной вклад в эту динамику внесли региональные терминалы: за январь-май порты Астрахань и Оля обработали почти 3 млн тонн товаров, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года. Ключевым фактором роста стал экспорт зерна.

Эксперты объясняют стремительный рост развитием МТК «Север-Юг», соединяющего Россию с Ираном и странами Центральной Азии. На этом маршруте астраханские порты выступают ключевыми хабами.

Несмотря на то что доля Каспийского бассейна в общем грузообороте России пока составляет около 1,2%, темпы роста региона значительно превышают средние показатели по стране. Средний показатель прироста грузоперевалки по всей России за тот же период составил 5,8%.

Марина Окорокова