В Таиланде задержан авторитетный приморский бизнесмен Алексеенков

Содержащийся в настоящее время под стражей на Пхукете в ожидании экстрадиции в Россию гражданин РФ является известным в Приморском крае предпринимателем Виктором Алексеенковым. Об этом сообщили региональные СМИ и подтвердил «Ъ» источник в правоохранительных органах. Региональные медиа неоднократно сообщали, что в криминальных кругах Приморья Виктор Алексеенков известен под прозвищем Алексей.

Ранее Алексеенков был учредителем ряда коммерческих структур, а в настоящее время занимает пост президента Федерации самбо Приморского края. В апреле 2023 года с 70-летием Виктора Алексеенкова поздравил глава приморского минспорта Жан Кузнецов.

В июле 2002 года на Виктора Алексеенкова было совершено покушение. Когда он выходил из офиса в центре Владивостока, сработало заложенное неподалеку взрывное устройство. Бизнесмен получил тяжелые ранения, но выжил.

В Приморский краевой суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении сына Виктора Алексеенкова Алексея и нескольких его подельников. По версии следствия, Алексеенков-младший руководил бандой «Алексеевские», на счету которой два убийства членов конкурирующей преступной группировки, а также вымогательства имущества у предпринимателей и поджог автомобилей.

Алексей Чернышев, Владивосток