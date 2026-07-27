Удмуртия заняла 17-е место в рейтинге РФ по динамике оборота розничной торговли

Удмуртия расположилась на 17-м месте в РФ по динамике оборота розничной торговли в январе—мае, год к году он увеличился на 8,1%. Как следует из исследования «РИА Рейтинг», показатель на одного жителя за первые пять месяцев составил 153,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам января—мая оборот розничной торговли увеличился в 84 субъектах страны, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа (-2,9%) и за исключением новых регионов. В целом по стране рост оборота розничной торговли составил 5%, что на 2 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Одним из ключевых драйверов развития экономики на сегодняшний момент является потребительский спрос, в структуре которого розничная торговля занимает наибольшую долю»,— говорится в сообщении. В структуре продаж наилучшая динамика фиксируется в торговле непродовольственными товарами (+7,2%), продажи пищевых продуктов подросли на 2,8%.

На первом месте рейтинга находится Чукотский автономный округ (+18,8%). Далее идут Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%) и Республика Башкортостан (+10,8%).

Напомним, оборот розничной торговли в Удмуртии за первые пять месяцев составил 219,3 млрд руб.