Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос более чем на 8% в январе—мае

Оборот розничной торговли в Удмуртии достиг 219,3 млрд руб. в январе—мае. Относительно аналогичного периода предыдущего года рост на 8,1%. По росту оборота Удмуртия оказалась на третьем месте среди регионов ПФО, следует из данных Росстата.

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Среди регионов ПФО в указанной категории по годичному росту лидирует Башкирия — 10,1%, оборот 760,8 млрд руб. Минимальный рост отмечен в Самарской области — 1,9%, до 552 млрд руб.

Оборот оптовой торговли в Удмуртии за январь—май достиг 243 млрд руб., увеличившись за год на 9,7%. Отметим, что наибольший прирост в этой категории среди ПФО у Мордовии — 13,4%, до 101,4 млрд руб. Для сравнения, в Чувашии этот показатель снизился на 32%, до 120,7 млрд руб.

Напомним, оборот организаций оптовой торговли в Удмуртии, не реализующих автотранспорт и мотоциклы, составил 134,1 млрд руб. в январе—мае, увеличившись на 21,9% за год.

Владислав Галичанин