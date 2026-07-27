Неймар пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с одноклубниками
Футболист бразильского клуба «Сантос» Неймар не принял участие в тренировке команды после матча чемпионата страны против «Шапекоэнсе» (2:2). Об этом сообщает газета O Globo.
По данным источника, нападающий приехал на тренировочную базу, где выпил кофе, сделал несколько фотографий, а затем без разрешения покинул ее до начала восстановительной тренировки. Базу также посетило руководство «Сантоса», желавшее понять «ситуацию, в которой оказалась команда».
Ранее сообщалось, что после матча, в котором Неймар забил два мяча (оба — с пенальти), он раскритиковал и оскорбил молодых игроков «Сантоса»: назвал Габриэля Бонтемпо «куском дерьма» и «поставил под сомнение техническое мастерство» Жуана Ананиаса, который отметился автоголом. мНа своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Неймар опроверг информацию о конфликте в раздевалке. Впрочем, по данным Globo, между звездой и его одноклубниками уже достаточно долго сохраняются натянутые отношения. Некоторые игроки чувствуют себя неуверенно, когда Неймар выставляет их ошибки напоказ, сообщает газета.
Неймар — известный бразильский футболист, который ранее выступал за такие крупные европейские клубы, как «Барселона» и «ПСЖ», куда он перешел за рекордные €222 млн. В этот период он был одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, входя в топ-5, а в 2024 году его доход оценивали в $110 млн.
На протяжении своей карьеры Неймар уже сталкивался с конфликтами и критикой, как на поле, так и за его пределами. Например, в ПСЖ у него были натянутые отношения с одноклубником Килианом Мбаппе, а также высказывались мнения, что Неймар негативно влияет на молодую звезду. Также Неймар мог исчезать из игры из-за травм, и в 2021 году компания Nike расторгла с ним контракт из-за обвинений в домогательствах. Это лишь часть публичных инцидентов, окружавших его карьеру.