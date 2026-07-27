Неймар пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с одноклубниками

Футболист бразильского клуба «Сантос» Неймар не принял участие в тренировке команды после матча чемпионата страны против «Шапекоэнсе» (2:2). Об этом сообщает газета O Globo.

По данным источника, нападающий приехал на тренировочную базу, где выпил кофе, сделал несколько фотографий, а затем без разрешения покинул ее до начала восстановительной тренировки. Базу также посетило руководство «Сантоса», желавшее понять «ситуацию, в которой оказалась команда».

Ранее сообщалось, что после матча, в котором Неймар забил два мяча (оба — с пенальти), он раскритиковал и оскорбил молодых игроков «Сантоса»: назвал Габриэля Бонтемпо «куском дерьма» и «поставил под сомнение техническое мастерство» Жуана Ананиаса, который отметился автоголом. мНа своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Неймар опроверг информацию о конфликте в раздевалке. Впрочем, по данным Globo, между звездой и его одноклубниками уже достаточно долго сохраняются натянутые отношения. Некоторые игроки чувствуют себя неуверенно, когда Неймар выставляет их ошибки напоказ, сообщает газета.

Арнольд Кабанов