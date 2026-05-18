Гол за два

Права на показ чемпионата мира по футболу-2026 купил «Газпром (MOEX: GAZP)-медиа холдинг». Самый статусный футбольный турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, будет транслироваться на телеканалах семейства «Матч».

«Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) купил права на чемпионат мира (ЧМ) по футболу-2026, который стартует 11 июня, рассказали собеседники “Ъ” на медиарынке. Представитель холдинга подтвердил информацию, уточнив, что права на трансляцию приобретены для семейства телеканалов «Матч» («Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Игра» и т. д.). Сумму сделки, как и название компании-продавца, ГПМХ не разглашает.

О намерении бороться за покупку прав на ЧМ-2026 ранее в интервью сообщал “Ъ” гендиректор ГПМХ Александр Жаров: «Это событие гарантированно собирает максимальную аудиторию и экономически состоятельно» (см. “Ъ” от 23 марта).

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом турнир пройдет в новом формате: матчи будут сыграны в 16 городах на аналогичном количестве стадионов, из которых 11 находятся в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Кроме того, впервые в истории в финальной части состязания выступят 48 команд, разбитые на 12 групп по 4.

Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Первый состоится 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека», финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на «Метлайф Стэдиум». Матч за бронзу состоится в Майами. В перерыве финала чемпионата мира по футболу впервые пройдет музыкальное шоу, подобное тем, которые проводятся на «Супербоуле».

В целом продажей прав на трансляцию мероприятия занимается Международная федерация футбола (FIFA). Впрочем, источники “Ъ” не исключают, что ГПМХ мог купить права на событие через посредника — международного правообладателя.

«Обычно права на такие события (ЧМ.— “Ъ”) покупались сильно заранее, ведь вещателю нужно время, чтобы подготовиться. А тут остался буквально месяц до события»,— отмечет источник “Ъ” на одном из крупных телеканалов.

Предыдущий ЧМ по футболу проходил в Катаре в 2022 году. Тогда FIFA отстранила сборную Россию от участия на фоне начала военных действий на Украине. Впрочем, ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первый канал» купили у организации права на показ события за $39 млн, об этом сообщал РБК со ссылкой на источники.

Телеканалы заплатили по $13 млн каждый за право показа ЧМ-2022, еще около $1 млн составило вознаграждение компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки. Право на трансляцию ЧМ-2018 обошлось каналам объединения «2 Спорт 2» (ВГТРК, «Первый канал») до $40 млн. Трансляции события делились поровну, каждый показывал по 32 матча: ВГТРК — нечетные, «Первый» — четные.

«Был, конечно, уникальный ЧМ-2018 в России, который привлек тех зрителей, которые в обычной жизни никакой спорт не смотрят. Тогда в топ-10 телесобытий года было девять трансляций ЧМ. В мире ЧМ по футболу — это спортивное событие номер один в четырехлетие, поэтому думаю, что, даже несмотря на отсутствие сборной России, трансляции будут смотреть»,— считает директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его словам, с точки зрения ГПМХ покупка прав на такое событие необходима, тем более для национального спортивного канала.

В июне все главные спортивные события другого крупного игрока на рынке спортивных трансляций — Okko — закончатся, напоминает источник “Ъ” на одном из крупных телеканалов: «Последнее — финал Лиги чемпионов в конце мая. На июнь-июль, по сути, других видов спорта нет. Обычно правообладатель продает права так, что другие компании за дополнительные деньги тоже могут транслировать хайлайты (яркие события) или контент околоспортивных трансляций. Поэтому Okko вполне может купить права на такой контент у ГПМХ». Представитель онлайн-кинотеатра отказался от комментариев.

Юлия Юрасова