Агент Головина заявил, что футболист пока не собирается возвращаться в РПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин «когда-нибудь рассмотрит вариант возвращения» в Российскую премьер-лигу, сообщил «РИА Новости» агент игрока Александр Клюев. Ранее Foot Mercato сообщал, что «Монако» ведет переговоры о продаже хавбека с петербургским «Зенитом» и несколькими командами из Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Александр Клюев уточнил, что «по Саше всегда есть предложения». «Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат», — добавил он. О том, что переход в Саудовскую Аравию является для Александра Головина приоритетным вариантом в случае ухода из «Монако», в июле сообщала ведущая французская спортивная газета L'Equipe.

30-летний Головин связан с «Монако» контрактом до лета 2029 года. В прошлом сезоне россиянин вышел на поле в 35 матчах и отметился пятью голами и шестью результативными передачами. За команду он играет с 2018 года. Всего на счету Головина 267 матчей, 39 забитых мячей и 46 голевых передач за «Монако».

Арнольд Кабанов