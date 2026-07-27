Агент Головина заявил, что футболист пока не собирается возвращаться в РПЛ
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин «когда-нибудь рассмотрит вариант возвращения» в Российскую премьер-лигу, сообщил «РИА Новости» агент игрока Александр Клюев. Ранее Foot Mercato сообщал, что «Монако» ведет переговоры о продаже хавбека с петербургским «Зенитом» и несколькими командами из Саудовской Аравии.
Фото: Manon Cruz / Reuters
Александр Клюев уточнил, что «по Саше всегда есть предложения». «Что касается Саудовской Аравии, там хороший чемпионат», — добавил он. О том, что переход в Саудовскую Аравию является для Александра Головина приоритетным вариантом в случае ухода из «Монако», в июле сообщала ведущая французская спортивная газета L'Equipe.
30-летний Головин связан с «Монако» контрактом до лета 2029 года. В прошлом сезоне россиянин вышел на поле в 35 матчах и отметился пятью голами и шестью результативными передачами. За команду он играет с 2018 года. Всего на счету Головина 267 матчей, 39 забитых мячей и 46 голевых передач за «Монако».
Ранее, в апреле 2025 года, агент Александра Головина Александр Клюев уже опровергал слухи о возможном уходе футболиста из «Монако» и его возвращении в Россию, назвав их «полным бредом и фейком». Тогда Головину было 28 лет, и он, по словам агента, был сосредоточен на том, чтобы помочь «Монако» выйти в Лигу чемпионов. Тем не менее, уже в июне 2025 года французская газета L'Equipe сообщала, что «Монако» может выставить Головина на трансфер для обновления состава и разгрузки зарплатной ведомости.
В 2023 году Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Александра Головина в 30 млн евро, что делало его самым дорогим российским футболистом. В 2026 году Матвей Сафонов повторил этот рекорд, достигнув такой же стоимости. Отмечается, что еще в 2023 году эксперты высказывали мнение, что российские игроки, находящиеся в европейских командах, легче находят новые клубы в Европе, в то время как футболистам, оставшимся в РПЛ, уехать за границу сложнее, даже при наличии интереса со стороны европейских клубов.