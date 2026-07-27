В сети появился дипфейк с главой Удмуртии об уничтожении нефтебазы под Сарапулом

В интернете обнаружили дипфейк с изображением главы Удмуртии Александра Бречалова якобы о полном уничтожении нефтебазы «Горизонт» возле Сарапула после утренней массированной атаки беспилотников ВСУ. Кадры распространялись в предложках соцсетей. Об этом сообщили в удмуртском Центре управления регионом (ЦУР).

«Обращаюсь к вам в связи с критической ситуацией в топливно-энергетическом секторе нашего региона. В результате вражеской атаки полностью уничтожена нефтебаза “Горизонт” — наш ключевой узел хранения и распределения топлива. Говорю предельно откровенно: собственных запасов бензина и дизеля в Удмуртии практически не осталось. Оперативно поставить топливо из соседних регионов невозможно, там ситуация аналогичная, и делится резервами они не могут»,— якобы сказал господин Бречалов.

Для основы дипфейка взяты видеозаписи из соцсетей Александра Бречалова о поручениях главам муниципалитетов, опубликованные 24 июля. «С помощью нейросети на статичное изображение были наложены видеоряд и аудиодорожка. В результате на кадрах произошла полная подмена речи, голоса, мимики, жестикуляции»,— сказала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Аналогичные ролики с изображением глав регионов ранее появлялись в Омской, Свердловской, Астраханской областях, Краснодарском крае.

Напомним, сегодня Удмуртия подверглась массированной атаке БПЛА. Ранним утром республика оказалась под угрозой ракетной атаки, после чего столкнулась с налетом беспилотников. В это время проводилась эвакуация склада Wildberries в Сарапуле. Общественный транспорт столицы Удмуртии не работал 2,5 часа. Вводились ограничения в аэропорту Ижевска.

Подробнее об атаке беспилотников читайте в сводке «Ъ-Удмуртия».