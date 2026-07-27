Планы Федерации футбола Италии (FIGC) доверить пост главного тренера сборной страны знаменитому игроку Андреа Пирло неожиданно спровоцировали громкий скандал. Пирло был вынужден отказаться от предложенной должности из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет». Некоторые итальянские политики приравняли это к «кремлевской пропаганде».

Мауро Берутто, отвечающий за спортивный сегмент в Демократической партии Италии, заявил, что «институциональная роль» главного тренера сборной требует и «образцового поведения», а партнерство с российскими букмекерами его исключает. Карло Календа, лидер партии «Ационе», сказал, что «любой, кто был вовлечен в российскую пропаганду после 2022 года, не может занимать такой пост».

В «Фонбет» “Ъ” заявили, что «в очередной раз все стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей».

Подробности — в материале «Приключения итальянца с Россией».