Андреа Пирло не сможет возглавить сборную Италии из-за сотрудничества с Россией
Планы Федерации футбола Италии (FIGC) доверить пост главного тренера сборной страны знаменитому игроку Андреа Пирло неожиданно спровоцировали громкий скандал. Пирло был вынужден отказаться от предложенной должности из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет». Некоторые итальянские политики приравняли это к «кремлевской пропаганде».
Мауро Берутто, отвечающий за спортивный сегмент в Демократической партии Италии, заявил, что «институциональная роль» главного тренера сборной требует и «образцового поведения», а партнерство с российскими букмекерами его исключает. Карло Календа, лидер партии «Ационе», сказал, что «любой, кто был вовлечен в российскую пропаганду после 2022 года, не может занимать такой пост».
В «Фонбет» “Ъ” заявили, что «в очередной раз все стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей».
Подробности — в материале «Приключения итальянца с Россией».
Решение Андреа Пирло отказаться от поста главного тренера сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией FONBET произошло на фоне более широких проблем в итальянском футболе, связанных с участием игроков в ставках. Так, ранее Федерация футбола Италии (FIGC) дисквалифицировала полузащитника Сандро Тонали на десять месяцев за незаконные ставки, в том числе на матчи своих команд. Другой футболист, Николо Фаджоли, получил семь месяцев дисквалификации по аналогичному делу, которое, по его словам, было инициированно Тонали.
Сама Международная федерация футбола (FIFA) также была замешана в скандалах: например, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе обвинил FIFA в подрыве целостности соревнований из-за сотрудничества с беттинговой структурой ADI Predictstreet, которая, по его мнению, открывает дорогу «мошенничеству». При этом президент FIGC Габриэле Гравина находится под следствием по подозрению в растрате и отмывании денег, а ранее в европейском футболе раскрывались многочисленные случаи коррупции и взяточничества.