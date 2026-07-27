Израиль разрешил ввод международных сил в сектор Газа
Военно-политический кабинет Израиля одобрил 26 июля ввод в сектор Газа Международных сил стабилизации (МСС) — миротворческого контингента, который, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, будет наблюдать за порядком. Пока речь идет только о группе из 200 военнослужащих, которые будут представлять дружественные израильтянам страны.
Отдельно министры под председательством Биньямина Нетаньяху одобрили выделение МСС юридического иммунитета на базе «Закона об иммунитете международных организаций», что на практике даст международным миротворцам право действовать в координации с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за пределами «желтой линии» в Газе — специальной границы, разделяющей зону контроля Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас».
Как подчеркнул в разговоре с несколькими израильскими СМИ неназванный источник, на практике ввод частей МСС «потребует индивидуального одобрения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел». Последнее слово Израиль скажет и в том, какие государства могут направлять в Газу свои войска. Как отмечает источник, до анклава допустят «только те страны, с которыми у Израиля есть мирные соглашения и которые не действуют против Государства Израиль».
Подробнее — в материале «Миротворцам открыли Газу».
Идея создания Международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа является частью мирного плана Дональда Трампа, который был представлен в октябре 2025 года и получил международную легитимность после принятия Советом безопасности ООН резолюции. Этот план предусматривает переход власти от группировки «Хамас» к независимым органам, а также полной демилитаризации Газы. Однако «Хамас» выступил против такого плана, назвав его «попыткой подвергнуть сектор Газа другой форме оккупации», и отверг идею разоружения, подчеркнув, что миротворческий контингент будет наделен ролью оккупационных сил.
Реализация плана Трампа затруднена: ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не изъявила желания предоставить свой контингент для участия в МСС, ссылаясь на неясный мандат и риски столкновений с «Хамасом». В частности, ОАЭ критиковали отсутствие «четкой структуры для сил стабилизации». Израиль также столкнулся с проблемами: премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что израильская армия должна сохранить контроль над разоружением сектора Газа и отвергал идею международных сил. Кроме того, сохраняются разногласия относительно будущей структуры власти в Газе, так как Израиль выступает против участия Палестинской национальной администрации, а США планировали, что этот орган возглавит американский генерал. Ранее администрация США даже намеревалась закрыть свой Гражданско-военный координационный центр, созданный для контроля за перемирием между Израилем и «Хамасом», так как он не справился с задачами.