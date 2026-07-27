Израиль разрешил ввод международных сил в сектор Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил 26 июля ввод в сектор Газа Международных сил стабилизации (МСС) — миротворческого контингента, который, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, будет наблюдать за порядком. Пока речь идет только о группе из 200 военнослужащих, которые будут представлять дружественные израильтянам страны.

Отдельно министры под председательством Биньямина Нетаньяху одобрили выделение МСС юридического иммунитета на базе «Закона об иммунитете международных организаций», что на практике даст международным миротворцам право действовать в координации с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за пределами «желтой линии» в Газе — специальной границы, разделяющей зону контроля Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас».

Как подчеркнул в разговоре с несколькими израильскими СМИ неназванный источник, на практике ввод частей МСС «потребует индивидуального одобрения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел». Последнее слово Израиль скажет и в том, какие государства могут направлять в Газу свои войска. Как отмечает источник, до анклава допустят «только те страны, с которыми у Израиля есть мирные соглашения и которые не действуют против Государства Израиль».

Подробнее — в материале «Миротворцам открыли Газу».