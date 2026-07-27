Миротворцам открыли Газу

Военно-политический кабинет Израиля одобрил 26 июля ввод в сектор Газа Международных сил стабилизации (МСС) — миротворческого контингента, который, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, будет наблюдать за порядком. Пока речь идет только о группе из 200 военнослужащих, которые будут представлять дружественные израильтянам страны. Время для того, чтобы предоставить миссии МСС официальное разрешение, выбрано не случайно: 28 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться с Дональдом Трампом, расположение которого он потерял в ходе войны в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Военно-политический кабинет Израиля выдал 26 июля основное разрешение на ввод в Газу частей МСС, как и было предусмотрено представленным в октябре 2025 года мирным планом Дональда Трампа. Отдельно министры под председательством Биньямина Нетаньяху одобрили выделение МСС юридического иммунитета на базе «Закона об иммунитете международных организаций», что на практике даст международным миротворцам право действовать в координации с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за пределами «желтой линии» в Газе — специальной границы, разделяющей зону контроля Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас».

Как подчеркнул в разговоре с несколькими израильскими СМИ неназванный источник, на практике ввод частей МСС «потребует индивидуального одобрения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел». Последнее слово Израиль скажет и в том, какие государства могут направлять в Газу свои войска. Как отмечает источник, до анклава допустят «только те страны, с которыми у Израиля есть мирные соглашения и которые не действуют против Государства Израиль».

«На данном этапе речь идет исключительно о 200 представителях дружественных стран, таких как Уганда и Марокко»,— добавил собеседник израильских СМИ.

Кроме того, по словам источника, части ЦАХАЛа, дислоцированные в Газе, продолжат удерживать под своим контролем «желтую линию», несмотря на то что запуск миссии МСС теоретически означает поэтапный вывод израильских частей. «Никакого дальнейшего вывода войск не будет до тех пор, пока "Хамас" не будет полностью разоружен, а сектор Газа не будет абсолютно демилитаризован»,— подчеркнул источник.

«Я приветствую шаги Израиля, позволяющие разместить МСС в Газе в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН,— написал в соцсети X верховный представитель Совета мира по Газе Николай Младенов.— Это важнейшая часть согласованной рамочной программы стабилизации Газы, поддержки демилитаризации и обеспечения перехода к эффективному палестинскому переходному управлению». Он отметил, что стороны сейчас уделяют внимание продвижению «плана Трампа», состоящего из 20 пунктов.

Мандат МСС предполагает, что миротворцы будут отвечать за предотвращение возрождения вооруженных группировок в Газе: противодействовать восстановлению их военной инфраструктуры и попыткам реанимировать оружейные арсеналы. На МСС также возложена миссия по надзору за уничтожением оружия палестинских радикалов и их разветвленной тоннельной системы. Отдельно миротворцы должны будут обеспечивать безопасность границ прибрежного анклава, пресекать незаконную контрабанду оружия и обучать местные полицейские силы.

«Это международный план,— заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение военно-политического кабинета санкционировать ввод частей МСС в сектор Газа.— Возможно, он не увенчается успехом, но мы не должны подрывать его».

Против того, чтобы давать зеленый свет миссии МСС, выступил только министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который представляет праворелигиозное крыло правящей коалиции. «"Хамас" не выполнил своего обязательства по разоружению и демилитаризации сектора Газа, и поэтому мы также не связаны этим соглашением,— подчеркнул господин Бен-Гвир.— Я с самого начала выступал против плана из 20 пунктов (инициативы Дональда Трампа.— “Ъ”). Решение проблемы с Газой заключается в поощрении эмиграции (мирных жителей.— “Ъ”)».

Как предполагает израильская газета «Гаарец», одобрение Израилем переброски МСС в Газу, скорее всего, является попыткой господина Нетаньяху сделать жест доброй воли в преддверии его встречи с президентом США Дональдом Трампом. 28 июля израильский премьер должен встретиться с американским лидером, отношения с которым значительно испортились в процессе стагнирующего конфликта в Иране. Как пояснил «Гаарец» источник, знакомый с подробностями, успех этих переговоров будет определяться тем, что израильский премьер-министр сможет предложить господину Трампу, чтобы восстановить его расположение.

Нил Кербелов