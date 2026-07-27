Песков заявил о готовности России к украинским провокациям на думских выборах
Россия ожидает провокаций со стороны Киева на предстоящих выборах в Госдуму, но будет к ним готова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Она (безопасность.— “Ъ”) будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры»,— сказал господин Песков.
Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Выборы впервые пройдут на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после того, как они вошли в состав России в 2022 году. Безопасность на них Владимир Путин уже обсуждал с членами Совбеза.
Заявления о готовящихся провокациях со стороны Украины и Запада в преддверии российских выборов звучат регулярно. Так, еще в феврале 2021 года Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, говорил о необходимости готовиться к провокациям во время грядущих выборов в Госдуму, подчеркивая, что «конституционные гарантии граждан должны быть защищены от любых провокаций».
Тема внешнего вмешательства в избирательный процесс поднимается и другими российскими официальными лицами. Например, директор СВР Сергей Нарышкин в августе 2021 года также заявлял о подготовке «оппонентами» России провокаций на парламентских и президентских выборах. В феврале 2026 года глава думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарев сообщил о выявлении онлайн-курсов, готовящих «агентов влияния» для избирательной кампании в Госдуму, с финансированием из Европы. Он также отметил, что аналогичная комиссия Госдумы фиксировала активизацию спецслужб НАТО и подготовку провокаторов в странах Балтии и Грузии перед президентскими выборами 2024 года, а также попытки недружественных стран сорвать организацию голосования россиян за рубежом перед выборами в Госдуму.