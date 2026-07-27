Песков заявил о готовности России к украинским провокациям на думских выборах

Россия ожидает провокаций со стороны Киева на предстоящих выборах в Госдуму, но будет к ним готова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Она (безопасность.— “Ъ”) будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры»,— сказал господин Песков.

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Выборы впервые пройдут на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после того, как они вошли в состав России в 2022 году. Безопасность на них Владимир Путин уже обсуждал с членами Совбеза.