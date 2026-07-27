Экс-президент FIDE Кирсан Илюмжинов приостановил шахматную деятельность
Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил о приостановке любой деятельности, связанной с шахматами. Об этом он сообщил ТАСС.
Экс-президент FIDE Кирсан Илюмжинов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Сегодня я принял решение - ухожу из шахмат, приостанавливаю любую шахматную деятельность. Шахматы прячу в чулан. Много анализировал свою карьеру, все титулы, которые мог получить на посту главы FIDE, я получил. Объединили шахматный мир, Международный олимпийский комитет признал шахматы олимпийским видом. Но надо вовремя уходить»,— приводит его слова агентство.
26 июля стало известно, что Кирсан Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента FIDE. Ранее он заявлял о планах баллотироваться на эту должность. Выборы нового главы организации пройдут в сентябре в Самарканде. В число кандидатов вошли немцы Ян-Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштайн, а также казахстанец Тимур Турлов.
Кирсан Илюмжинов возглавил FIDE в 1995 году, став седьмым президентом организации. В 2015 году из-за санкций Минфина США он передал свои полномочия греку Георгиосу Макропулосу. В 2018 году совет FIDE проголосовал за уход господина Илюмжинова с поста.
Кирсан Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE) с 1995 по 2018 год. В 2015 году Минфин США наложил на него санкции, что привело к конфликту внутри FIDE и вынудило его передать часть финансовых полномочий первому вице-президенту Георгиосу Макропулосу. Ситуация обострилась, когда швейцарский банк UBS, обслуживавший FIDE, закрыл счета федерации, поскольку Илюмжинов находился в санкционном списке США. В итоге Исполком FIDE рекомендовал ему не выдвигаться на новый срок в 2018 году, а затем комиссия по этике FIDE отстранила его от должности за нарушение этического кодекса.
После отстранения Илюмжинова президентом FIDE стал Аркадий Дворкович. Кирсан Илюмжинов пытался оспорить санкции и недавно заявлял о планах баллотироваться на пост президента FIDE, утверждая, что санкции против него были сняты указом президента США Дональда Трампа в 2025 году. Сам Илюмжинов связывал появление данных по Сирии, послуживших поводом для его включения в санкционный список, с попытками помешать его избранию президентом FIDE. Несмотря на это, он не был включен в список кандидатов на выборах, которые пройдут в сентябре в Самарканде.