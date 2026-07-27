Экс-президент FIDE Кирсан Илюмжинов приостановил шахматную деятельность

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил о приостановке любой деятельности, связанной с шахматами. Об этом он сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент FIDE Кирсан Илюмжинов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Экс-президент FIDE Кирсан Илюмжинов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Сегодня я принял решение - ухожу из шахмат, приостанавливаю любую шахматную деятельность. Шахматы прячу в чулан. Много анализировал свою карьеру, все титулы, которые мог получить на посту главы FIDE, я получил. Объединили шахматный мир, Международный олимпийский комитет признал шахматы олимпийским видом. Но надо вовремя уходить»,— приводит его слова агентство.

26 июля стало известно, что Кирсан Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента FIDE. Ранее он заявлял о планах баллотироваться на эту должность. Выборы нового главы организации пройдут в сентябре в Самарканде. В число кандидатов вошли немцы Ян-Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштайн, а также казахстанец Тимур Турлов.

Кирсан Илюмжинов возглавил FIDE в 1995 году, став седьмым президентом организации. В 2015 году из-за санкций Минфина США он передал свои полномочия греку Георгиосу Макропулосу. В 2018 году совет FIDE проголосовал за уход господина Илюмжинова с поста.

Арнольд Кабанов