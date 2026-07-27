Саблист Граудынь принес России первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь завоевал золотую медаль чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в Гонконге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

В финальном поединке Павел Граудынь со счетом 15:7 одолел южнокорейца До Гён Дона. Он принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. В последний раз россияне участвовали в мировом первенстве с флагом и гимном в 2019 году.

Павлу Граудыню 19 лет. На чемпионате Европы 2025 года он стал бронзовым призером в командных соревнованиях.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

Арнольд Кабанов