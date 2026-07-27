Саблист Граудынь принес России первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна
Российский саблист Павел Граудынь завоевал золотую медаль чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в Гонконге.
Фото: Tyrone Siu / Reuters
В финальном поединке Павел Граудынь со счетом 15:7 одолел южнокорейца До Гён Дона. Он принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. В последний раз россияне участвовали в мировом первенстве с флагом и гимном в 2019 году.
Павлу Граудыню 19 лет. На чемпионате Европы 2025 года он стал бронзовым призером в командных соревнованиях.
Чемпионат мира завершится 30 июля.
Возвращение российской символики на международные соревнования по фехтованию произошло после периода, когда российским спортсменам было разрешено выступать только в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования (FIE) в марте 2022 года отстранила российских и белорусских атлетов, но через год все же разрешила им участвовать в турнирах при условии нейтрального статуса. При этом, многие ведущие спортсмены, включая несколько олимпийских чемпионов, изначально не получили нейтральный статус.
Полное возвращение к участию в международных турнирах под национальным флагом и гимном было долгожданным событием для российских фехтовальщиков, которые последний раз выступали с такой символикой на чемпионатах мира в 2019 году. Например, даже на чемпионате мира в Тбилиси в июле 2025 года российские фехтовальщики, включая Яну Егорян, Кирилла Бородачева и Софью Великую, еще выступали в нейтральном статусе.