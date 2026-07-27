Мадридский «Реал» потратит €135 млн на Яна Дьоманде

Мадридский «Реал» рассчитывает в ближайшее время завершить сделку по подписанию 19-летнего ивуарийского вингера «Лейпцига» Яна Дьоманде. Как сообщает ESPN, переход футболиста обойдется испанскому гранду в €135 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Дьоманде

Фото: Julio Cortez / AP Ян Дьоманде

Фото: Julio Cortez / AP

По данным источника телеканала, сделка будет закрыта в понедельник или вторник. Безусловная выплата за переход тинейджера составит либо €115 млн, либо €120 млн; оставшаяся часть будет включена в соглашение в виде бонусов. Иными словами, вероятно, этот трансфер станет рекордным в истории «Реала». На текущий момент самая дорогая покупка мадридского клуба — английский полузащитник Джуд Беллингем. Он летом 2023 года был приобретен у дортмундской «Боруссии» за €127 млн.

В прошлом сезоне Дьоманде провел 36 матчей за «Лейпциг», отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Команда заняла в чемпионате Германии третье место. Летом вингер сыграл за сборную Кот-д'Ивуара на чемпионате мира, который принимали США, Канада и Мексика. Ивуарийцы вылетели в 1/16 финала, игрок отметился одним результативным пасом в четырех встречах. Рыночная стоимость Дьоманде, по данным портала Transfermarkt, составляет €90 млн.

«Реал» этим летом, после двух провальных по собственным меркам сезонов, уже успел совершить несколько громких трансферов. Из лондонского «Челси» перешел левый защитник Марк Кукурелья, из миланского «Интера» — правый защитник Дензел Дюмфрис. В статусе свободных агентов к мадридцам присоединились центральный защитник Ибраима Конате, ранее выступавший за «Ливерпуль», и полузащитник Бернарду Силва, представлявший «Манчестер Сити».

Арнольд Кабанов