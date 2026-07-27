Акции Positive Technologies выросли на 8,2% после полугодовой отчетности

Стоимость акций ПАО «Группа Позитив» (MOEX: POSI) на дневных торгах 27 июля достигла 965,8 руб., что на 8,2% выше уровня закрытия пятницы. Бумаги обновили двухмесячный максимум. Объем торгов акциями Positive Technologies к 14:18 мск превысил 738 млн руб.

Рост котировок последовал за публикацией отчетности по МСФО за первое полугодие 2026 года. Выручка компании увеличилась на 41% год к году — до 9,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 43%, до 7,3 млрд руб. EBITDA стала положительной (800 млн руб.) против убытка в 2,5 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток сократился с 5 млрд до 1,4 млрд руб.

Объем отгрузок (управленческий показатель) за полугодие составил 10,7 млрд руб., превысив первоначальный прогноз менеджмента в 8,5 млрд руб. на 45%. Компания подтвердила годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40–45 млрд руб. при сохранении общего объема расходов на уровне прошлого года.