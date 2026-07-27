Акции Positive Technologies выросли на 8,2% после полугодовой отчетности
Стоимость акций ПАО «Группа Позитив» (MOEX: POSI) на дневных торгах 27 июля достигла 965,8 руб., что на 8,2% выше уровня закрытия пятницы. Бумаги обновили двухмесячный максимум. Объем торгов акциями Positive Technologies к 14:18 мск превысил 738 млн руб.
Рост котировок последовал за публикацией отчетности по МСФО за первое полугодие 2026 года. Выручка компании увеличилась на 41% год к году — до 9,5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 43%, до 7,3 млрд руб. EBITDA стала положительной (800 млн руб.) против убытка в 2,5 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток сократился с 5 млрд до 1,4 млрд руб.
Объем отгрузок (управленческий показатель) за полугодие составил 10,7 млрд руб., превысив первоначальный прогноз менеджмента в 8,5 млрд руб. на 45%. Компания подтвердила годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40–45 млрд руб. при сохранении общего объема расходов на уровне прошлого года.
Significant росту Positive Technologies предшествовал неоднозначный финансовый год. В 2024 году, несмотря на рост выручки по МСФО, компания показала чистый убыток по управленческой отчетности и не выплачивала дивиденды. В первом полугодии 2025 года чистый убыток компании увеличился до 5 млрд рублей, хотя выручка также росла. Тем не менее, Positive Technologies заявляла о планах по увеличению бизнеса, привлечению новых клиентов и международной экспансии, что указывает на амбициозные долгосрочные цели.
Компания выделяется на рынке благодаря специализации на кибербезопасности, а также активно проводит допэмиссии акций и планирует в 2024 году увеличить прибыль на 80%. Осенью 2024 года ЦБ приостанавливал дополнительную эмиссию акций «Группы Позитив», но компания сохраняла намерения по ее проведению.