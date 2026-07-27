Positive Technologies отчитались о росте в первом полугодии 2026 года

Выручка Positive Technologies (MOEX: POSI) по МСФО за шесть месяцев 2026 года выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 43%, до 7,3 млрд руб. Показатель EBITDA по МСФО стал положительным и достиг 800 млн руб. против отрицательных 2,5 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток сократился с 5,0 млрд до 1,4 млрд руб.

Объем отгрузок (управленческий показатель — «Ъ») за полугодие составил 10,7 млрд руб., что на 45% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Как отмечают в компании, первоначальный прогноз менеджмента предполагал не менее 8,5 млрд руб. Общие расходы компании сократились на 13% или на 2 млрд руб., при этом затраты на маркетинг и отраслевые мероприятия снизились в два раза, а расходы на R&D выросли на 6% — до 5,2 млрд рублей. Positive Technologies подтверждает прогноз по отгрузкам на 2026 год в диапазоне 40–45 млрд руб. при сохранении общего объема расходов на уровне прошлого года.

Сокращение маркетинговых расходов связано в том числе с решением не проводить в 2026 году ежегодный фестиваль кибербезопасности Positive Hack Days. Мероприятие, запланированное на 28–30 мая в «Лужниках», перенесено на 2027 год из-за реконструкции площадки и занятости других крупных парков Москвы. Проведение фестиваля обходилось компании примерно в 1 млрд руб.

Показатель долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA LTM, где LTM — Last Twelve Months, рассчитывается по управленческим данным) снизился почти в три раза — с 2,33х до 0,8х. При этом, как заверяют в компании, весь долговой портфель компании состоит из рыночных облигаций с погашением в декабре 2026, июле 2027 и апреле 2028 годов.

«Результаты за первое полугодие вселяют оптимизм. Рост отгрузок к прошлому году за первые 6 месяцев составил 45%, а во втором квартале отгрузки выросли в 2,2 раза. Мы подтверждаем ранее озвученный финансовый план команды Sales-блока на год в диапазоне 40 – 45 млрд руб. При этом в третьем квартале мы ожидаем увеличения объема отгрузок на 50% к прошлому году, до 6,75 млрд руб.», –– отметил директор центра продаж и развития бизнеса Positive Technologies Владимир Клявин.

Филипп Крупанин