Территорию дома-завода Максимова в центре Уфы планируют сократить в 1,8 раза

Площадь территории памятника истории и культуры дома-завода Максимова на Коммунистической улице в Уфе планируют сократить с 1,1 тыс. до 613,6 кв. м. Акт экспертизы, обосновывающей изменение границ, опубликован для общественных обсуждений.

Дом-завод Максимова, построенный в конце XIX века, находится юго-восточнее мечети Ар-Рахим. 9 июня Башкультнаследие утвердило охранный статус здания, включив его в список объектов культурного наследия.

Проект изменения границ подготовило уфимское ООО «НПК "Рисев"». В экспертизе, которую провел историк Ильдар Файзуллин из Оренбургского государственного педагогического университета, говорится, что сейчас территория памятника включает часть соседнего участка и постройки, не являющиеся предметом охраны здания. «Актуальные границы создают неразрешимые конфликты: собственникам приходится нести лишние расходы на содержание большого двора, который не является памятником»,— считают авторы проекта.

Общественные обсуждения итогов экспертизы продлятся до 7 августа.

В конце 2024 года участок под домом-заводом Максимова оказался внутри территории, в которой ООО «Ар-Рахман» запланировало строительство пяти жилых комплексов на 2,5 тыс. человек с домами высотой до 30 этажей. Площадь памятника, по проектам планировки и межевания, должна составить 673 кв. м, само здание подлежит реконструкции. Сейчас участок под домом находится в частной собственности.

Майя Иванова