Предпринимателя из Каменска-Уральского осудили за гибель двух рабочих

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил индивидуального предпринимателя Сергея Яринского к трем годам и шести месяцам колонии-поселения. Он признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что 30 августа 2023 года Сергей Яринский заключил договор с ООО «Уралстройэнерго» на оказание услуг спецтехники. Предприниматель знал, что принадлежащая ему техника с кранноманипуляторной установкой и монтажной корзиной неисправна: машина надлежащим образом не обслуживалась, имеет дефекты и повреждения, не соответствующие требованиям промышленной безопасности. При этом 3 октября 2023 года обвиняемый допустил к работе на опасном производственном объекте водителя-экспедитора, не имеющего необходимой квалификации и не прошедшего обучение и аттестацию.

В тот же день в период с 17:00 до 18:15 на участке на улице Рябова в Каменске-Уральском водитель производил подъемные работы с использованием монтажной корзины, в которой находились двое рабочих.

В ходе работ произошло разрушение конструкции, удерживающей корзину, и она упала с высоты вместе с находившимися в ней мужчинами. Один рабочий погиб на месте происшествия, второй скончался в больнице от полученных травм.

Полина Бабинцева