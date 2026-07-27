Умер изобретатель пластинации и автор выставки «Мир тела» Гюнтер фон Хагенс

Изобретатель пластинации, особого способа консервации человеческих органов, создатель выставки «Мир тела» Гюнтер фон Хагенс умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Augstein / AP Фото: Frank Augstein / AP

На прошлой неделе господина фон Хагенса госпитализировали в Гейдельберге с кровоизлиянием в мозг, рассказала его семья. Он также страдал болезнью Паркинсона. Смерть наступила 24 июля.

Гюнтер фон Хагенс родился в 1945 году в бывшей прусской провинции Альт-Скальден (территория современной Польши). В 1968 году, после участия в протесте против подавления Пражской весны и попытки побега, был осужден и заключен в тюрьму в ГДР. В 1970 году ФРГ выкупила его как политического заключенного, заплатив 40 тыс. немецких марок.

Гюнтер фон Хагенс разработал метод пластинации в 1977 году в Гейдельбергском университете. Этот способ, предполагающий замену жидкости в тканях специальными полимерами, позволяет надолго сохранять тела и органы. Сохраненные таким образом материалы стали экспонатами выставки «Мир тела». На сегодняшний день ее посетили более 58 млн человек по всему миру. В России и других странах экспозицию критиковали как неэтичную. Жена исследователя говорила, что муж «хотел помочь людям развить более осознанное отношение к собственному телу».

Господин фон Хагенс заявлял, что после смерти тоже хотел бы быть подвергнутым пластинации. Семья намерена исполнить его желание. В будущем его тело могут выставить в «Пластинариуме», открытом им в Губене (земля Бранденбург) в 2006 году.