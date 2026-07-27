Кандидаты в Госдуму от Свердловской области отчитались о доходах

Доход председателя совета свердловского реготделения «Справедливой России» Андрея Кузнецова по итогам 2025 года составил 8,8 млн руб., следует из деклараций кандидатов в Госдуму, которые баллотируются по партийным спискам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно данным Центризбиркома, у господина Кузнецова есть три земельных участка в Свердловской области площадью от 1,5 тыс. до 1,65 тыс. кв. м, нежилое помещение площадью 142,3 кв. м. Из техники у него задекларированы квадроцикл CF800-2 Terralander 7701СС, прицеп и четыре легковых автомобиля: Smart Fortwo Купе, Audi Q7, Land Rover Discovery 4 и GWM TANK 500. На его семи банковских счетах хранится 1,9 млн руб.

Доход депутата законодательного собрания Свердловской области, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга Екатерины Есиной составил 6,7 млн руб., остаток на ее шести счетах — 4,8 млн руб. В Свердловской области у нее есть земельный участок площадью 707 кв. м, дом (55,5 кв. м), а также квартира (144,1 кв. м) и нежилое помещение (32,1 кв. м). Также она владеет автомобилем Toyota Camry.

У координатора свердловского реготделения ЛДПР Александра Каптюга доход составил 5,3 млн руб., а на его счете было 23 тыс. руб. Он владеет земельными участками в Челябинской области, жилым домом и квартирой в Свердловской области, также у него есть доли в производственных корпусах и зданиях Челябинской области. Кроме того, у господина Каптюга есть мотоцикл Harley-Davidson, прицеп и снегоход.

Кандидат от партии «Новые люди», экс-кандидат на пост главы Екатеринбурга Ирина Виноградова имеет доход в размере 2,8 млн руб., на ее 20 счетах хранится более 7 млн руб. Основатель компании Seven Mebel, экс-кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Дымшаков также от партии «Новые люди» имеет общую сумму дохода в размере 64,7 млн руб., остаток на его 26 банковских счетах составляет 228,2 тыс. руб. Доход экс-кандидата на пост свердловского губернатора Ранта Краева составил 4,7 млн руб., а остаток на его счетах – 1,19 тыс. руб.

Сколько зарабатывают баллотирующиеся в Госдуму от Свердловской области от «Единой России» и других партий — в материале «Кандидаты раскрыли зарплаты».