Кандидаты раскрыли зарплаты

Центризбирком опубликовал декларации кандидатов в Госдуму от партий «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», которые баллотируются по партийным спискам. В списках фигурируют губернатор Свердловской области Денис Паслер, спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, председатель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев, уральский бизнесмен Дмитрий Шишкин с доходом превышающим 100 млн руб. и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Центризбирком разместил на своем сайте в открытом доступе сведения о доходах за прошедший год, а также данные об имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, которые примут участие в сентябрьских выборах по партийным спискам. В 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах публично, однако обязанность предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы сохраняется.

Как указано в документе, доход губернатора Свердловской области Дениса Паслера составил 11,08 млн руб., еще чуть больше 4 тыс. руб. у него хранится на единственном счете. В списке имущества у главы региона значатся половина земельного участка площадью 1,8 тыс. кв. м в Москве и участок в 936 кв. м в Свердловской области. Также он владеет половиной частного дома в столице площадью 555 кв. м и двумя автоприцепами «Респо» и «Скиф».

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина получила доход в размере 11,79 млн руб., на ее девяти банковских счетах хранится 3,25 млн руб. Из имущества спикер имеет четыре земельных участка в Свердловской области, жилой дом площадью 108,9 кв. м, три квартиры площадью от 47,1 до 87,1 кв. м, а также нежилое помещение и нежилое здание площадью 24 кв. м.

В доходах председателя комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова указана сумма в 12,7 млн руб. Депутат владеет земельным участком площадью 3,3 тыс. кв. м и домом 483 кв. м в Московской области. Также у него имеется квартира площадью 185,7 кв. м в Москве, четверть доли в квартире площадью 136,5 кв. м. Остаток на семи банковских счетах у него составляет 6,1 млн руб.

У депутата Государственной думы Жанны Рябцевой указан доход в размере 8,26 млн руб., из имущества — квартира площадью 131,7 кв. м и четверть доли в квартире 43,4 кв. м. На трех банковских счетах у нее находится 187,5 тыс. руб.

У екатеринбургского бизнесмена, основатель «Портновская мануфактура "Шишкин"» Дмитрия Шишкина общая сумма доходов превысила 118,5 млн руб. Он владеет 1/10 квартиры в Москве площадью 154,8 кв. м, а также квартирой площадью 105,9 кв. м в Свердловской области и автомобилем Audi A4. На его 27 счетах хранится 76,7 тыс. руб.

Военврач Дарья Светяш имеет доход 1,3 млн руб., среди ее имущества: автомобиль Kia Rio 2020 года выпуска. На банковских счетах хранится 83,7 тыс. руб. У участника СВО Максима Шоломова, который вошел в свердловскую региональную группу партсписка, доход составил 5,7 млн руб., на 21 счете хранится 11,8 млн руб.

Доход председателя свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева за 2025 год составил 8,18 млн руб., на его шести банковских счетах остаток составляет 178,8 тыс. руб. Он владеет квартирой площадью 92,6 кв. м.

Доход депутата Госдумы от «Новых людей» Александра Демина составил 11 млн руб. Он владеет земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м, жилым домом 152,5 кв. м в Московской области, а также автомобилем Kia Seltos. На банковских счетах у него 233,9 тыс. руб.

Мария Игнатова