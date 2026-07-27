Полиция задержала предполагаемого участника смертельной перестрелки в Сиэтле

Полицейские задержали одного из подозреваемых в стрельбе в Сиэтле, сообщила газета Seattle Times. Накануне в перестрелке на севере города погибли три человека, четверо получили ранения. Полиция ищет второго злоумышленника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный подозреваемый в стрельбе в Сиэтле

Фото: Justin Reinhard / Reuters Задержанный подозреваемый в стрельбе в Сиэтле

Фото: Justin Reinhard / Reuters

Выстрелы раздались вечером 26 июля в культурно-развлекательном комплексе «Сиэтл-центр», где проходил гастрономический фестиваль Bite of Seattle. По версии полиции, двое вооруженных мужчин стреляли друг в друга, но из-за большого скопления людей на фестивале задели других. Двое погибли на месте, третий скончался уже в больнице. Среди пострадавших — маленький ребенок. Полиция не раскрывает личность задержанного.

Алена Миклашевская