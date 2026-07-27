При стрельбе в центре Сиэтла погибли два человека
В центре Сиэтла произошла стрельба на гастрономическом фестивале. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщает NBC News.
В пожарной службе уточнили, что обе жертвы погибли до прибытия спасателей. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями, в том числе в руку, ногу, живот и голень. Одна женщина находится в критическом состоянии, состояние других пациентов — удовлетворительное. В числе пострадавших — 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и несовершеннолетний мальчик.
Один из очевидцев утверждает, что насчитал как минимум восемь пострадавших. По его словам, из-за стрельбы на фестивале началась давка. Стрелок пока не пойман, его мотивы неизвестны.
В местной организации Bite of Seattle рассказали, что их ежегодный трехдневный фестиваль обычно собирает более 350 тыс. человек. Вход на мероприятие был бесплатным. Сколько конкретно было участников в этом году, неизвестно.
Стрельба в США — это распространённое явление, приводящее к значительному числу пострадавших и погибших. Только с начала 2026 года в США произошло более 100 случаев массовой стрельбы, при которых было ранено или убито как минимум четыре человека. Например, в апреле 2026 года в результате стрельбы в ресторане быстрого питания в Нью-Джерси один человек погиб и шесть были ранены. Также в апреле 2026 года пять человек, включая троих студентов, были ранены в Университете Айовы в результате стрельбы после массовой драки.
Власти США, включая президента Джо Байдена, неоднократно призывали Конгресс ужесточить оборот оружия на фоне подобных инцидентов. Байден, в частности, выступает за запрет на штурмовые винтовки, отмечая, что оружие является ведущей причиной смерти среди детей в Америке, и число жертв продолжает расти. В 2023 году в Алабаме на вечеринке в честь дня рождения 16-летней девушки погибли четыре человека и 28 пострадали, а в Сент-Луисе во время вечеринки в офисе погиб один человек и десять получили ранения, причем восемь из них были несовершеннолетними.