Подросток с ножом похитил у ребенка кроссовки в Надыме

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении подростка, который подозревается в разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ) по отношению к школьнику, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 27 мая. По информации следствия, подозреваемый около одного из жилых домов подошел к потерпевшему, который был на два года младше него. Угрожая ножом, старший потребовал от него отдать кроссовки. Младший отказался — подозреваемый прошел за ним в подъезд, достал нож и снова повторил требование. Испугавшийся возможного насилия потерпевший отдал обувь. После этого подозреваемый с похищенным скрылся.

Обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления, устанавливаются следствием.

Ирина Пичурина