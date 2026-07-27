Маломерное судно опрокинулось на реке в Югре, идут поиски судоводителя

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) на реке Пим вечером 26 июля опрокинулось маломерное судно типа «Казанка». На борту находились пять пассажиров, все они не пострадали. Судоводитель в результате инцидента пропал без вести, ведутся поисково-спасательные работы, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, судно следовало по маршруту, когда судоводитель начал совершать неоднократные резкие маневры и повороты. В результате «Казанка» потеряла устойчивость и опрокинулась.

По данному факту Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. «Будет дана оценка соблюдению правил плавания и эксплуатации маломерных судов, наличию государственной регистрации судна и необходимых разрешительных документов у судоводителя, обеспечению всех лиц на борту спасательными жилетами и иными средствами спасения»,— говорится в сообщении.

Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.

Полина Бабинцева