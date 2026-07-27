«Окская судоверфь» отсудила у Schottel €2,9 млн за непоставленное оборудование

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск АО «Окская судоверфь» к германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung о взыскании €2,9 млн аванса за несостоявшиеся поставки оборудования для винторулевых колонок. Об этом сообщается в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что четыре контракта на поставки винторулевых колонок для судов проектов RSD71, RST38 и MPSY12 были заключены в 2021–2022 годах. Schottel GmbH обязался поставить оборудование для ВРК и туннельного подруливающего устройства, а верфь внесла предоплату. Однако из-за антироссийских санкций контракты были расторгнуты, и предоплату поставщик не вернул. В итоге заказчик обратился в суд.

Ранее €2 млн у Schottel за непоставленные винторулевые колонки отсудила верфь «Красное Сормово».

Владимир Зубарев