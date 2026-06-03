Арбитраж выставил гамбургский счет

Арбитражный суд Нижегородской области полностью удовлетворил иск судостроительного завода «Красное Сормово» к германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung о взыскании €2 млн аванса и неустойки за непоставленные винторулевые колонки (ВРК) для сухогрузов проекта RSD59. Из-за антироссийских санкций поставка судовых комплектующих оказалась сорвана, им пришлось искать замену и в 2026 году верфь запустила собственное производство ВРК. Представители Schottel ссылались на форс-мажор в виде запрета Deutsche Bundesbank рассчитаться с российским партнером и невыдачи лицензии Торгово-промышленной палатой и экспортной службой Германии на экспорт. Тем не менее, суд поддержал позицию российского предприятия, однако как верфь будет взыскивать долг, неизвестно: решения российских судов за рубежом не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung. Истец потребовал от бывшего контрагента, с которым работал более 10 лет, €1,8 млн в виде уплаченного аванса за поставку винторулевых колонок для сухогрузов проекта RSD59 и €184 тыс. евро неустойки. Как писал «Ъ», судовые комплектующие нижегородский завод заказал и авансировал в 2020 году, поставки ожидались в 2022—2024 году. Однако с введением санкций США и Евросоюза после начала спецоперации на Украине поставки в Россию были заблокированы, как и расчеты с российскими контрагентами. Тем не менее, по данным «Ъ», давние партнеры пробовали урегулировать договоренности и до последнего тянули с судебными разбирательствами.

Вместе с поставками винторулевых колонок были сорваны договоры на поставку судовых движителей с финской Wartsila Solutions Oy и прочего оборудования по контрактам с D-I Davit International-hische Gmbh и Yanmar Europ B.V. Попадание предприятий ОСК в санкционные списки и блокировка поставок от европейских промышленных предприятий усложнила производство и сдачу серии из 11 сухогрузов для Государственной транспортной лизинговой компании, которой пришлось выставить верфи штраф в размере 600 млн руб. Впрочем, ГТЛК удалось отсудить только 418 тыс. руб. неустойки.

Поставки Schottel оборвались на сороковом по счету сухогрузе «Красного Сормова». Представители германской компании в суде ссылались на форс-мажор и доказывали, что предприятие так же стало заложником антироссийских санкций и не отказывалось ни от поставок, ни от возврата аванса.

Они просили суд применить положение о форс-мажоре, не считая Schottel виновным в срыве контрактов. Юристы убеждали суд в том, что обращались в Торгово-промышленную палату и федеральную экспортную службу Германии, чтобы получить разрешение на экспорт, однако им отказали, объяснив, что подставки оборудования двойного назначения подпадают под эмбарго. В свою очередь Deutsche Bundesbank как финансовый регулятор заблокировал расчеты с верфью «Красное Сормово», сделав невозможным возврат аванса. Более того, анироссийские санкции форс-мажором признал Верховный суд РФ, а условия договора поставки предполагали штраф за просрочку в размере 5% от цены контракта, а не возврат полной суммы с учетом расходов изготовителя, отметили представители Schottel.

Они пытались перевести спор с российской верфью в Торгово-промышленную палату Стокгольма или иной некоммерческий институт международного права, ссылаясь на соответствующий пункт договора поставки. Однако суд отказал им в этом, решив рассмотреть арбитражное дело в российской юрисдикции.

В свою очередь представители российской верфи убедили суд в том, что договор поставки завод «Красное Сормово» расторг в одностороннем порядке в 2023 году.

Так как продукция не поставлена до сих пор, аванс должен быть возвращен в полном объеме, а по нормам Конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров препятствия в исполнении договора не влияют на исполнение обязательств. Юристы доказали, что ответчики не предоставили доказательств того, что пытались рассчитаться с заказчиком альтернативными способами или в обход санкций.

В итоге суд удовлетворил иск «Красного Сормова» в полном объеме. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Отметим, российские суды, как правило, принимают решения в пользу отечественных предприятий: аналогичные споры с Schottel выиграли и другие заводы ОСК. «Красное Сормово» также отсудило неустойки у остальных западных контрагентов, однако неясно, как взыскивать присужденные суммы: решения российских судов европейские страны не признают легитимными. В то же время российские суды могли бы обратить в пользу истцов оставшиеся в РФ зарубежные активы западных компаний, однако их, как правило, уже не осталось. То же «Красное Сормово» через суд пыталось наложить обеспечительные меры на 100 долей в уставном капитале ООО «Шоттель» и арестовать ценные бумаги на €2 млн, однако суд отказал истцу.

Добавим, в апреле 2026 года ОСК импортозаместила германские винторулевые колонки, открыв на верфи «Красное Сормово» производство ВРК мощностью 1200 кВт под брендом «ОСК.Винтех». Оно рассчитано на выпуск 50 ВРК в год для RSD59.

Владимир Зубарев