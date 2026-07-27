Москва готова обсуждать новые американские предложения по Украине

После отказа администрации США от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже, Москва не будет сворачивать диалог с США и ждет их новых инициатив. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, указав на «дуализм» позиции США, сохраняющий шанс на продолжение переговоров.

«Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами»,— заявил Песков.

Накануне начинающегося на этой неделе визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который будет присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ), в интервью американской журналистке Лоре Лумер он заявил о готовности «приехать в Овальный кабинет Белого дома или в Мар-а-Лаго (частная резиденция президента Трампа во Флориде.— “Ъ”) для подписания мирного соглашения с Россией».

Подробнее — в материале «В поисках утраченного Анкориджа».