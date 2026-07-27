Москва готова обсуждать новые американские предложения по Украине
После отказа администрации США от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже, Москва не будет сворачивать диалог с США и ждет их новых инициатив. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, указав на «дуализм» позиции США, сохраняющий шанс на продолжение переговоров.
«Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами»,— заявил Песков.
Накануне начинающегося на этой неделе визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который будет присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ), в интервью американской журналистке Лоре Лумер он заявил о готовности «приехать в Овальный кабинет Белого дома или в Мар-а-Лаго (частная резиденция президента Трампа во Флориде.— “Ъ”) для подписания мирного соглашения с Россией».
Подробнее — в материале «В поисках утраченного Анкориджа».
В Кремле отмечают «дуализм» позиции США, которые, с одной стороны, поставляют оружие Украине, а с другой — искренне заявляют о готовности способствовать мирному урегулированию. Москва готова обсуждать новые предложения, но настаивает, что любые договоренности по урегулированию украинского кризиса должны учитывать национальные интересы России и базироваться на российских условиях, а не американских, так как реальные соглашения пишутся «на фронте». Ранее Россия подтверждала готовность к политико-дипломатическому урегулированию на основании договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске в 2025 году, но США заявили, что эти «анкориджские» предложения были неприемлемы для Украины и теперь нужны новые идеи.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что США имеют несколько новых предложений по урегулированию, и он намерен их обсудить во время визита в США. Он также выражал готовность к обмену территориями с Россией и подчеркивал, что без поддержки США европейских усилий будет недостаточно для гарантий безопасности. Несмотря на эти заявления, до недавнего времени Киев официально заявлял, что не будет вступать в переговоры с Москвой, если не будут возвращены границы 1991 года, а Владимир Зеленский даже издал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны.