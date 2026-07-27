Судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив сократилось после ударов хуситов

Движение грузовых судов и танкеров в Баб-эль-Мандебском проливе 26 июля изменилось после ударов, нанесенных йеменскими хуситами по объектам нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судоходство в Ормузском проливе на минувших выходных также было низким.

Согласно данным Kpler, в воскресенье через Баб-эль-Мандебский пролив прошли всего 11 грузовых судов, в том числе 7 танкеров, что является самым низким показателем за многие месяцы. Два из них — супертанкеры сверхкрупного класса, которые шли в саудовский порт Янбу-эль-Бахр для загрузки нефти, третье судно, как указывает Kpler, «связано с Россией».

Через Ормузский пролив на выходных прошли менее десяти судов, из них семь сделали это в воскресенье. Как сообщает Kpler, это в основном танкеры с иранскими нефтепродуктами, а также несколько судов и танкеров, которые во время движения в проливе отключали транспондеры. Агентство Reuters отмечает, что судоходство в Ормузском проливе на выходных не выросло, несмотря на то что США и Иран приостановили удары.

Алена Миклашевская