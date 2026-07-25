В Саудовской Аравии объявили тревогу после сообщений о ракетной атаке хуситов

Управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной опасности в городе Янбу, который расположен на берегу Красного моря. Населению порекомендовали сохранять спокойствие и следовать официальным указаниям, передает «Аль-Джазира». С чем именно связано предупреждение, в ведомстве не уточнили.

Несколько минут назад тревогу отменили. В ведомстве заявили, что опасность миновала, так и не объяснив, из-за чего вводили предупреждение.

Иранские СМИ сейчас сообщают, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким городам Саудовской Аравии. Fars утверждает, что были атакованы города Джизан и Джидда, которые тоже находятся на побережье Красного моря. Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что хуситы применили баллистические ракеты и беспилотники. Агентства публикуют фото и видео с пожарами и взрывами. Официальной информации об ударах нет.

Сегодня ночью Саудовская Аравия нанесла удары по военным объектам группировки «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Это стало ответом за нападения со стороны боевиков на саудовские танкеры несколько несколько дней назад.