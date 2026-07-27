Экс-директор школы №1 Льгова в Курской области получил срок за мошенничество

В Курской области бывшего директора средней общеобразовательной школы №1 города Льгова Вадима Краснобаева признали виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников и хищении средств регионального Минобрнауки. Экс-директору назначили четыре года колонии общего режима с трехлетним лишением права занимать управленческие должности в сфере образования. Его также обязали выплатить 2,2 млн руб. и дополнительный штраф 250 тыс. руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Вадим Краснобаев задумал «хищение денежных средств путем фиктивного трудоустройства лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности». Начисленную им зарплату он решил тратить по своему усмотрению. К реализации плана он привлек ведущего бухгалтера Централизованной бухгалтерии Льгова Ирину Иванову.

«В результате преступной деятельности данных лиц бюджету министерства образования и науки Курской области был причинен ущерб более 6 млн руб.»,— уточнили в суде.

Вадима Краснобаева признали виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и одному эпизоду неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В пресс-службе судов добавили, что уголовное дело в отношении Ирины Ивановой было выделено в отдельное производство «в связи с ее длительным заболеванием». По данным картотеки, ей вменили по одному эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В конце мая «Ъ-Черноземье» писал, что замглавы администрации Горшеченского района Курской области — начальника финансового отдела Галину Дуракову и ранее занимавшую пост начальника районного МКУ «Центр бюджетного учета» Надежду Безручко признали виновными в мошенничестве на сумму 1,2 млн руб. Первой назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб., а второй — 3 года и штраф 250 тыс. руб.

Денис Данилов