Сотрудниц райадминистрации осудили за мошенничество на 1,2 млн в Курской области

Замглавы администрации Горшеченского района Курской области — начальника финансового отдела Галину Дуракову и ранее занимавшую пост начальника районного МКУ «Центр бюджетного учета» Надежду Безручко признали виновными в мошенничестве на сумму 1,2 млн руб. Первой назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб., а второй — 3 года и штраф 250 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Галина Дуракова и Надежда Безручко

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Галина Дуракова и Надежда Безручко

По данным следствия, 54-летние женщины в марте-апреле 2023 года с помощью фирм-однодневок в Москве и Московской области от имени одного из учреждений оформили фиктивные договоры на перевозку щебня и ликвидацию свалок. На основании подложных документов были переведены деньги, которые Дуракова и Безручко присвоили себе. Подсудимые вину не признали.

Сотрудниц районной администрации обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Помимо срока и штрафа их также на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с Дураковой и Безручко солидарно 1,2 млн руб. — суммы незаконного обогащения. Приговор в законную силу не вступил.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Воронежский облсуд изменил приговор бывшему заместителю генерального директора ООО «Вкус детства» Денису Ерошенко, который в начале года получил три с половиной года условно за хищение у компании 90 млн руб. По решению облсуда наказание было заменено на три года и шесть месяцев колонии общего режима. Денис Ерошенко известен как учредитель ныне ликвидированного воронежского СМИ «Наше:36».

Денис Данилов