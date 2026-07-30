Советская и российская киностудия «Мосфильм» (современное название — федеральное государственное унитарное предприятие «Киноконцерн "Мосфильм"») основана в 1924 году. На этой киностудии снимали фильмы Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Юрий Райзман, Александр Птушко, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Сергей Соловьев, Светлана Дружинина, Глеб Панфилов, Карен Шахназаров и другие.

Среди самых кассовых картин «Мосфильма» — «Бриллиантовая рука» (1968) — 76,7 млн зрителей; «Экипаж» (1980) — 71,1 млн зрителей; «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965) — 69,6 млн зрителей; «Щит и меч» (1968) — 68,3 млн зрителей. На «Мосфильме» был создан легендарный «Броненосец "Потемкин"» (1925), гран-при Каннского кинофестиваля «Летят журавли» (1957), три картины удостоены премии «Оскар»: «Война и мир» Сергея Бондарчука (премия 1969 года), «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1976), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1979). Среди самых популярных советских картин «Мосфильма» — комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Служебный роман» (1977), «Девчата» (1962), шедевры Андрея Тарковского «Сталкер» (1979), «Зеркало» (1974), «Андрей Рублев» (1966), военная драма «Иди и смотри» (1985).

После V съезда кинематографистов СССР в 1987 году была принята новая модель развития советского кино, предусматривавшая переход на рыночные принципы. 16 марта 1987 года директором «Мосфильма» был избран Владимир Досталь (занимал этот пост до 1998 года). В 1989 году киностудия реорганизована в государственное творческо-производственное объединение «Мосфильм», в декабре 1990 года — в киноконцерн «Мосфильм». 20 апреля 1998 года генеральным директором «Мосфильма» избран Карен Шахназаров. Заявленная чистая прибыль киноконцерна «Мосфильм» по итогам 2025 года — 930 млн руб. при выручке в 2,5 млрд руб., стоимость активов киноконцерна оценивается в 12 млрд руб.