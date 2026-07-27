Оппозиция пошла в газовую атаку

Молдавия вновь погрузилась в публичные дискуссии о том, стоит или нет возродить практику газовых поставок из России, от которых нынешние власти страны отказались ради интеграции с Европой. В преддверии намеченной на 28 июля акции протеста против повышения энерготарифов оппозиция призвала вернуться к закупкам дешевого российского газа. Власти публично отвергли возможность прямых поставок от «Газпрома», однако теперь им предстоит объяснить населению, почему соображения геополитики выше экономических интересов людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurel Obreja / AP Фото: Aurel Obreja / AP

Тема энергетической безопасности неожиданно вернулась на острие политической повестки в Молдавии. В стране активно обсуждают ожидаемое решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) — регулятор готовится утвердить запрос государственного поставщика Energocom о повышении тарифов на природный газ для конечных потребителей.

И если НАРЭ согласится с поставщиком, то стоимость кубометра вырастет сразу на 45%: с 14,4 лея ($0,8) до 20,3 лея ($1,15) с учетом НДС.

Власти объясняют рост цен ситуацией на международных биржах. Страна покупает топливо на европейском спотовом рынке, и из-за подорожания газа на европейских биржах текущие закупочные цены Energocom на период с конца лета по осень выросли до $690–700 за тысячу кубометров.

На этом фоне лидер оппозиционной партии социалистов и экс-президент страны Игорь Додон призвал власти страны отказаться от «дорогого европейского сырья» и возобновить прямые переговоры с Москвой, у которой газ можно будет покупать вдвое дешевле. «Если поставить на первое место интересы граждан и государства, а не геополитику, можно договориться с Российской Федерацией и добиться поставок газа по цене около $300–350 за тысячу кубометров. Это позволило бы снизить тариф примерно до 10 леев ($0,5) за кубометр»,— заявил Игорь Додон.

Более того, он подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Александром Новаком. Додон рассказал, что технические возможности для транспортировки топлива сохраняются, включая использование инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».

В предыдущие месяцы руководство страны предпочитало игнорировать любые призывы к контактам с «Газпромом», заявляя об успешном преодолении многолетней зависимости от российского газа. Но на этот раз власти отреагировали на самом высоком уровне, ответив на инициативу Игоря Додона необычно оперативно и жестко. Спикер парламента и один из лидеров правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу назвал предложения социалистов «непонятной схемой».

«Прошу посмотреть, что с Приднестровьем. Левый берег по-прежнему зависим от российского газа. Они молятся и смотрят на часы, ожидая следующую партию. Вот что нам предлагает этот господин (Игорь Додон.— “Ъ”). Мы не хотим быть зависимыми, не хотим, чтобы РФ шантажировала нас. Если зависеть только от России, среди зимы она может без объяснений отключить вам газ»,— отметил Игорь Гросу.

К заочной дискуссии подключился и новый премьер-министр Василе Тофан, хотя и в менее резких тонах. Он усомнился в реальности предложенной социалистами логистики. Привычный транзитный маршрут газа через территорию Украины более не функционирует, а южное направление и так уже загружено.

«Как нам доставить этот газ в Молдавию? Тот, кто выступает с предложениями, должен знать, как это реализовать. Трубопровод через Турцию работает на полную мощность. Я не думаю, что это жизнеспособное решение, даже если допустить, что мы хотим его купить»,— отметил Василе Тофан.

Это мнение поддержали и эксперты по энергетике. Аналитик Сергей Тофилат, в частности, задался ироничным вопросом: «Как они собираются доставить его к границе Молдавии? В пакете, в коробке?», отметив, что пропускная способность «Турецкого потока» в 18 млрд кубометров для Европы полностью распределена по существующим контрактам.

Впрочем, несмотря на скепсис властей и профильных экспертов, идея возобновления закупок у «Газпрома» быстро находит в Молдавии сторонников не только среди социалистов, но и в ряду других оппозиционных сил. Лидер партии «Развитие и объединение Молдовы» Ион Кику раскритиковал нынешние закупки европейского газа через посредников, назвав их невыгодными для населения. По его мнению, прагматичный подход требует рассмотрения всех коммерчески привлекательных вариантов, включая прямые контракты с российским поставщиком.

С заявлениями выступила и представленная в парламенте «Наша партия» во главе с Ренато Усатым. Ее представители указывают, что тарифный вопрос перерос границы геополитики и стал проблемой выживания для тысяч семей.

Уже на 28 июля в Кишиневе запланирована масштабная акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Организаторы намерены вывести граждан к зданиям НАРЭ и правительства.

Главное требование — заморозка цен на энергоносители и пересмотр внешнеторговой стратегии в энергетическом секторе.

Как известно, правящая партия строила свою политику на идее полного разрыва с инфраструктурными проектами СНГ и быстрой интеграции в европейский рынок. Однако закупка газа через румынские или греческие хабы с учетом транспортировки обходится Кишиневу существенно дороже, чем прежние долгосрочные контракты. И когда тарифы в платежках начинают зашкаливать, аргументы о «политической цене свободной энергии» воспринимаются гражданами все с большим трудом, что уже ударило по рейтингам власти.

Так что Игорь Додон и его союзники точно рассчитали момент для возвращения в повестку дня темы энергопоставок из России. Показывая цифры возможной экономии, оппозиция ставит власть перед выбором: либо публично объяснять, почему экономические интересы населения уступают геополитическим ориентирам, либо искать способы сгладить тарифный шок за счет бюджета.

Владимир Маврин, Кишинев