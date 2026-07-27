«Россети Тюмень» направили 24 млн рублей на детский оздоровительный отдых

«Россети Тюмень» подвели итоги ежегодной детской оздоровительной кампании. В 2026 году системообразующая сетевая организация увеличила финансирование летнего отдыха школьников на 53 %, направив на эти цели 24,5 млн рублей. Путевки в санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь» получили 300 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

На энергетической проектной смене дети работников компании из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов укрепили здоровье и посетили полезные образовательные и профориентационные мероприятия. Школьникам рассказали об истории развития электросетевого комплекса Западной Сибири, правилах электробезопасности и основных принципах энергосбережения. Также для детей прошли тематические мастер-классы, интерактивные игры и квизы.

Программа детского оздоровительного отдыха, реализуемая совместно с профсоюзом, является важным направлением социальной политики «Россети Тюмень». Образовательный формат летней энергетической смены помогает сформировать представление об отрасли и повысить интерес школьников к электроэнергетике как привлекательному направлению будущей профессии.

АО «Россети Тюмень»