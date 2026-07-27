В Белгороде выросло число пострадавших при атаке БПЛА

В результате ночной атаки на Белгород пострадали 13 человек, в том числе двое детей. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Утром ВСУ атаковали коммерческий объект, ранения получили еще трое, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В поврежденных ночью домах временно отключали инженерные коммуникации. В пунктах временного размещения находятся 12 жителей домов. Еще несколько человек остановились у родственников, их число господин Шуваев не уточнил. Пять пострадавших ночью были госпитализированы.

После утренней атаки в больницу доставлены двое мужчин с осколочными ранениями и женщина с сотрясением. За ночь и утро были повреждены 11 многоквартирных домов, четыре частных, коммерческий объект и 31 машина. Также произошел пожар, огнем уничтожены несколько хозпостроек и склад предприятия.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО. В общей сложности в течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 276 БПЛА над 17 российскими регионами.