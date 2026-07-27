Военнослужащие российской группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, подразделения группировки войск «Центр» взяли населенный пункт Торское в Донецкой народной республике (ДНР).

В начале июня на ПМЭФ президент Владимир Путин заявлял, что Россия контролирует свыше 85% ДНР, а также 100% Луганской народной республики и 80% Запорожской области. Он убежден, что СВО «рано или поздно» закончится победой России. Об этом президент заявил накануне на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.