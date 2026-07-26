Путин: СВО рано или поздно закончится

Президент России Владимир Путин убежден, что СВО «рано или поздно» закончится победой России. Об этом президент заявил на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду,— сказал господин Путин. — У нас закончится СВО, а это закончится безусловно рано или поздно, но нам нужно вот это качество, это чувство единства (российского народа.— “Ъ”) надо сохранить».

Владимир Путин отметил, что ему «сливается вообще вся информация» о том, как продвигается СВО. Президент признался, что иногда смотрит блогеров на тему боевых действий на Украине. Однако, по его словам, в соцсетях «публикуется очень много информационного мусора», который может ввести неподготовленного читателя в заблуждение.

«Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли — и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно... исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия»-- заявил господин Путин.

В начале июня на ПМЭФ Владимир Путин заявлял, что Россия контролирует свыше 85% ДНР, 100% ЛНР и 80% Запорожской области. Он указывал и на катастрофическую потерю личного состава у ВСУ. По его словам, армия Украины уже потеряла 100 тыс. человек.