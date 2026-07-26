Путин: СВО рано или поздно закончится
Президент России Владимир Путин убежден, что СВО «рано или поздно» закончится победой России. Об этом президент заявил на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.
«Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду,— сказал господин Путин. — У нас закончится СВО, а это закончится безусловно рано или поздно, но нам нужно вот это качество, это чувство единства (российского народа.— “Ъ”) надо сохранить».
Владимир Путин отметил, что ему «сливается вообще вся информация» о том, как продвигается СВО. Президент признался, что иногда смотрит блогеров на тему боевых действий на Украине. Однако, по его словам, в соцсетях «публикуется очень много информационного мусора», который может ввести неподготовленного читателя в заблуждение.
«Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли — и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно... исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия»-- заявил господин Путин.
В начале июня на ПМЭФ Владимир Путин заявлял, что Россия контролирует свыше 85% ДНР, 100% ЛНР и 80% Запорожской области. Он указывал и на катастрофическую потерю личного состава у ВСУ. По его словам, армия Украины уже потеряла 100 тыс. человек.
Заявление Президента России Владимира Путина о том, что СВО «рано или поздно» закончится, и о необходимости сохранения единства российского народа, согласуется с его более ранними заявлениями. Так, в январе 2026 года Владимир Путин говорил о желании скорейшего мира на Украине и подчеркивал необходимость договориться об условиях новой архитектуры европейской безопасности, тогда же отмечалось, что Россия по-прежнему открыта к миру. Ранее он также заявлял, что для достижения устойчивого урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины. В 2025 году Владимир Путин отмечал, что Россия не отступится от целей по устранению первопричин конфликта на Украине.
Россия, по словам Владимира Путина, всегда стремилась находить дипломатические развязки конфликтов, и вину за неиспользование этих шансов он возлагает на тех, кто «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы». Он подчеркивал, что для России события на Украине связаны с «фундаментальными угрозами национальной безопасности». При этом Владимир Путин неоднократно выражал мнение, что украинский народ является братским, и происходящее для России — «трагедия и тяжелая боль». В 2022 году, как он вспоминал, он пытался убедить своего американского коллегу не доводить ситуацию до боевых действий, которые могли бы иметь тяжёлые последствия. При этом он говорил, что нежелание Украины продолжать переговоры помешало бы завершить боевые действия ещё полтора года назад.