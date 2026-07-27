Визовый центр Италии в России запретил регистрацию через иностранные сервисы
Итальянский визовый центр в России Almaviva убрал возможность зарегистрироваться и аутентифицироваться через иностранные сервисы — Apple ID, Gmail и другие. Аккаунты, созданные через иностранную почту, могут быть удалены в одностороннем порядке, указано в сообщении на сайте центра.
Решение приняли в соответствии с требованиями российского законодательства. В июне Владимир Путин подписал закон о штрафах до 700 тыс. руб. для владельцев электронных ресурсов, которые позволяют пользователям зарегистрироваться через иностранные сервисы.
Закон, обязывающий регистрироваться на российских сайтах и в приложениях только через российский телефонный номер, «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иной российский сервис, был подписан 31 июля 2023 года. Он вступит в силу с 1 декабря, однако депутат Антон Горелкин предложил продлить срок до 1 января 2025 года, чтобы отрасль успела подготовиться и обеспечить стабильное функционирование платформ.
Парламентарии объясняют введение этого закона необходимостью защиты персональных данных россиян, утверждая, что регистрация через иностранную почту является «брешью», через которую информация о гражданах попадает в открытый доступ. Однако эксперты отмечают, что подобная инициатива также связана со стремлением к изоляции Рунета и ограничению анонимности пользователей в российском сегменте интернета. Закон не имеет обратной силы, поэтому уже существующие аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам, продолжат работать.