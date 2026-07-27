Визовый центр Италии в России запретил регистрацию через иностранные сервисы

Итальянский визовый центр в России Almaviva убрал возможность зарегистрироваться и аутентифицироваться через иностранные сервисы — Apple ID, Gmail и другие. Аккаунты, созданные через иностранную почту, могут быть удалены в одностороннем порядке, указано в сообщении на сайте центра.

Решение приняли в соответствии с требованиями российского законодательства. В июне Владимир Путин подписал закон о штрафах до 700 тыс. руб. для владельцев электронных ресурсов, которые позволяют пользователям зарегистрироваться через иностранные сервисы.