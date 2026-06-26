Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за авторизацию пользователей на сайтах с помощью зарубежных сервисов. Штрафы предусмотрены для владельцев информационных ресурсов.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Для физлиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Авторизация на российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google, была запрещена еще в декабре 2023 года. Однако за нарушение не были предусмотрены штрафы.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснял, что новый закон о штрафах не коснется «обычных пользователей интернета», а только владельцев сайтов и приложений.
Введение штрафов за авторизацию через зарубежные сервисы является частью более широкой тенденции регулирования российского сегмента интернета и снижения его зависимости от технологий недружественных стран. Запрет на использование иностранных сервисов, таких как Apple ID и Google, для авторизации на российских ресурсах действует с декабря 2023 года, но до недавнего времени административная ответственность за его нарушение не была предусмотрена.
Законопроект о штрафах был внесен в Госдуму в ноябре 2025 года группой депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным. Документ предусматривает, что авторизация должна осуществляться только через мобильный номер, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему. При этом инициатива не затронет обычных пользователей, а направлена на владельцев сайтов и приложений, игнорирующих действующий закон.