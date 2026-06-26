Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за авторизацию пользователей на сайтах с помощью зарубежных сервисов. Штрафы предусмотрены для владельцев информационных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Для физлиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Авторизация на российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google, была запрещена еще в декабре 2023 года. Однако за нарушение не были предусмотрены штрафы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснял, что новый закон о штрафах не коснется «обычных пользователей интернета», а только владельцев сайтов и приложений.