Главный арбитр финала ЧМ-2026 Славко Винчич завершил карьеру
Главный судья финального матча чемпионата мира 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Словении.
Славко Винчич
Фото: Ashley Landis / AP
В решающем матче мирового первенства сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время победила команду Аргентины. В конце второго тайма Славко Винчич показал аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу вторую желтую карточку, после чего игрок был удален. В дополнительное время после подсказки VAR был отменен гол испанской команды из-за наступа полузащитника Микеля Мерино на ногу защитника Николаса Отаменди.
Всего 46-летний Славко Винчич отработал на четырех матчах завершившегося чемпионата мира. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала словенца лучшим арбитром турнира.
С 2010 года Славко Винчич является судьей категории FIFA. В 2022 году его бригада работала на финале Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» оказался сильнее шотландского «Глазго» (1:1, 5:4 — после пенальти). В 2024 году словенец был главным судьей на решающем матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» — 2:0.
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Как в Испании, Аргентине, США и России смотрели финал чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором Славко Винчич был главным арбитром финала, проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Этот турнир стал крупнейшим по масштабам, впервые в истории в нем приняли участие 48 национальных сборных, что значительно увеличило количество матчей до 104. Международная федерация футбола (ФИФА) ожидала рекордные доходы в размере более 15 миллиардов долларов за четырехлетний цикл (2023-2026 годы) благодаря этому чемпионату.
Судейство Славко Винчича в финале чемпионата мира вызвало вопросы и споры, особенно в Аргентине. Издание La Derecha Diario отметило, что сборная Испании никогда не проигрывала матчи под его судейством, что, несмотря на отсутствие запретов, поставило под сомнение прозрачность выбора арбитра для самого важного матча турнира. Помимо Винчича, этот чемпионат мира стал последним крупным турниром для многих известных футболистов, включая 41-летнего Криштиану Роналду, 39-летнего Лионеля Месси и 40-летнего Луку Модрича, для которых это было последнее мировое первенство в карьере.