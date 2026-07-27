Главный арбитр финала ЧМ-2026 Славко Винчич завершил карьеру

Главный судья финального матча чемпионата мира 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Словении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Славко Винчич

Фото: Ashley Landis / AP Славко Винчич

Фото: Ashley Landis / AP

В решающем матче мирового первенства сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время победила команду Аргентины. В конце второго тайма Славко Винчич показал аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу вторую желтую карточку, после чего игрок был удален. В дополнительное время после подсказки VAR был отменен гол испанской команды из-за наступа полузащитника Микеля Мерино на ногу защитника Николаса Отаменди.

Всего 46-летний Славко Винчич отработал на четырех матчах завершившегося чемпионата мира. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала словенца лучшим арбитром турнира.

С 2010 года Славко Винчич является судьей категории FIFA. В 2022 году его бригада работала на финале Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» оказался сильнее шотландского «Глазго» (1:1, 5:4 — после пенальти). В 2024 году словенец был главным судьей на решающем матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» — 2:0.

Таисия Орлова