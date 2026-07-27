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Главный арбитр финала ЧМ-2026 Славко Винчич завершил карьеру

Главный судья финального матча чемпионата мира 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Словении.

Славко Винчич

Славко Винчич

Фото: Ashley Landis / AP

Славко Винчич

Фото: Ashley Landis / AP

В решающем матче мирового первенства сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время победила команду Аргентины. В конце второго тайма Славко Винчич показал аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу вторую желтую карточку, после чего игрок был удален. В дополнительное время после подсказки VAR был отменен гол испанской команды из-за наступа полузащитника Микеля Мерино на ногу защитника Николаса Отаменди.

Всего 46-летний Славко Винчич отработал на четырех матчах завершившегося чемпионата мира. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала словенца лучшим арбитром турнира.

С 2010 года Славко Винчич является судьей категории FIFA. В 2022 году его бригада работала на финале Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» оказался сильнее шотландского «Глазго» (1:1, 5:4 — после пенальти). В 2024 году словенец был главным судьей на решающем матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» — 2:0.

Таисия Орлова

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Москвичи за просмотром трансляции финального матча

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Испанские болельщики в Мадриде

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Фанат сборной Аргентины после финального свистка

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Мадрид. Фаеры на площади Пласа-де-Сибелес

Мадрид. Фаеры на площади Пласа-де-Сибелес

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Болельщица сборной Испании на Манхэттене

Болельщица сборной Испании на Манхэттене

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Болельщики на стадионе «Метлайф»

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Сочувствующие сборной Аргентины

Сочувствующие сборной Аргентины

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Болельщики сборной Аргентины аплодируют своей команде после поражения

Болельщики сборной Аргентины аплодируют своей команде после поражения

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За Аргентину болели и в индийской Калькутте

За Аргентину болели и в индийской Калькутте

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Болельщики Аргентины в Буэнос-Айресе после матча

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Столица Аргентины тоже не спала

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Болельщики сборной Аргентины утешают друг друга

Болельщики сборной Аргентины утешают друг друга

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Аргентинские болельщики на фоне портрета Лионеля Месси

Аргентинские болельщики на фоне портрета Лионеля Месси

Фото: Matias Baglietto / Reuters

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Рио-де-Жанейро. Аргентинская болельщица переживает за сборную

Фото: Tita Barros / Reuters

Финал чемпионата мира прошел на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)

Фото: John Sibley / Reuters

Жители испанской Рокафонды — родины полузащитника Ламина Ямаля

Фото: Lorena Sopena / Reuters

Москва. Болельщики в ирландском пабе

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Болельщики в Барселоне масштабно праздновали победу сборной Испании

Фото: Nacho Doce / Reuters

Москва. Для многих болельщиков и болельщиц финал чемпионата мира — настоящий праздник

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Сборная Испании выиграла второй чемпионата мира. Свой первый титул испанцы завоевали в 2010 году

Фото: Nacho Doce / Reuters

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Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Барселона. Болельщики на центральной площади города

Фото: Nacho Doce / Reuters

Москвичи за просмотром трансляции финального матча

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Испанские болельщики в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Москва. Трансляция финала в ирландском пабе

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Фанат сборной Аргентины после финального свистка

Фото: Cristina Sille / Reuters

Ирландский паб Tap & Barrel Pub в Москве

Фото: Ирина Бужор  /  купить фото

Мадрид. Фаеры на площади Пласа-де-Сибелес

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Плайя дель Кармен, Мексика. Болельщик сборной Аргентины объясняется с правоохранителями

Фото: Juan Valdivia / Reuters

Таймс-сквер в Нью-Йорке заполнили красно-желтые флаги

Фото: Ed Ou / Reuters

Болельщица сборной Испании на Манхэттене

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нью-Йорк. Празднование у Бруклинского моста

Фото: Caean Couto / Reuters

Болельщики на стадионе «Метлайф»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сочувствующие сборной Аргентины

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Болельщики сборной Аргентины аплодируют своей команде после поражения

Фото: Jeenah Moon / Reuters

За Аргентину болели и в индийской Калькутте

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Болельщики Аргентины в Буэнос-Айресе после матча

Фото: Mariana Nedelcu / Reuters

Столица Аргентины тоже не спала

Фото: Cristina Sille / Reuters

Юный аргентинский болельщик в Центральном парке Нью-Йорка

Фото: Jordan Tovin / Reuters

Аргентинцы у Обелиска в Буэнос-Айресе

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Болельщики сборной Аргентины утешают друг друга

Фото: Matias Baglietto / Reuters

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

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Фото: Matias Baglietto / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором Славко Винчич был главным арбитром финала, проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Этот турнир стал крупнейшим по масштабам, впервые в истории в нем приняли участие 48 национальных сборных, что значительно увеличило количество матчей до 104. Международная федерация футбола (ФИФА) ожидала рекордные доходы в размере более 15 миллиардов долларов за четырехлетний цикл (2023-2026 годы) благодаря этому чемпионату.

Судейство Славко Винчича в финале чемпионата мира вызвало вопросы и споры, особенно в Аргентине. Издание La Derecha Diario отметило, что сборная Испании никогда не проигрывала матчи под его судейством, что, несмотря на отсутствие запретов, поставило под сомнение прозрачность выбора арбитра для самого важного матча турнира. Помимо Винчича, этот чемпионат мира стал последним крупным турниром для многих известных футболистов, включая 41-летнего Криштиану Роналду, 39-летнего Лионеля Месси и 40-летнего Луку Модрича, для которых это было последнее мировое первенство в карьере.

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