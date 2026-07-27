В Башкирии рассмотрят дело «смотрящего» за Кумертау

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело 37-летнего жителя Кумертау, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным источника «Ъ-Уфа», фигурант уголовного дела — Никита Болдырев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2016 году обвиняемый был назначен «смотрящим» за Кумертау решением известного в определенных кругах Егора Уфимского (скончался в 2019 году). В частности, он выступал в качестве «судьи» при решении спорных вопросов в криминальной среде города, обеспечивал пополнение и учет общей материальной базы, распределение средств между участниками криминального сообщества.

Второе уголовное дело касается конфликта со знакомым в кафе в мае 2025 года, во время которого обвиняемый применил незарегистрированный травматический пистолет против своего оппонента. Пострадавший получил вред здоровью средней тяжести.