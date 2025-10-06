Жителя Кумертау подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в отношении 36-летнего жителя Кумертау уголовное дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным источника «Ъ-Уфа», фигурант уголовного дела — Никита Болдырев. Оперативники установили, что подозреваемый, «руководствуясь корыстными побуждениями и целями повышения своего авторитета и статуса в преступной иерархии на территории республики», стал стремиться занять в ней высшее положение.

В 2016 году он был назначен «смотрящим» за Кумертау решением известного в определенных кругах Егора Уфимского (скончался в 2019 году).

Второе уголовное дело касается конфликта со знакомым в кафе, в ходе которого обвиняемый применил незарегистрированный травматический пистолет против своего оппонента.

По ходатайству следствия, фигурант уголовных дел арестован.

Майя Иванова