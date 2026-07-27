Липецкий экс-депутат построит системы водоснабжения для ОЭЗ в Ельце за 290 млн

Определен подрядчик на второй этап строительства систем водоснабжения и водоотведения елецкого участка особых экономических зон (ОЭЗ) «Липецк» и «Елецпром». Им стал единственный участник аукциона — ООО «Стройотдел», совладельцем которого выступает бывший депутат городского совета Липецка Александр Кофанов. Областное государственное унитарное предприятие «Елецводоканал» заключило контракт с компанией за 289,8 млн при начальной цене 291,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Насосное оборудование водоподъемной станции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Насосное оборудование водоподъемной станции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках второго этапа строительства сетей водоснабжения и водоотведения подрядчику предстоит заменить существующие водопроводные линии диаметром 225 и 63 мм на трубопровод диаметром 355 мм, а также проложить новую магистраль аналогичного диаметра. Кроме того, проектная документация включает реконструкцию и техническое переоснащение насосных станций. Согласно документации, производительность ВНС-1 составит 13 тыс. куб. м в сутки, ВНС-2 и КНС-1 — по 15 тыс. куб. м в сутки, КНС-2 — 20 тыс. куб. м в сутки.

Срок выполнения всех работ — 14 месяцев с момента подписания контракта. Гарантийные обязательства действуют в течение пяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Стройотдел» зарегистрировано в Липецке в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором является Александр Кофанов, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Александра Иванова. В 2025 году компания выручила 1,6 млрд, чистая прибыль составила 2,6 млн руб.

В начале июня стало известно, что ООО «Стройотдел» получило контракт на строительство детского сада на 250 мест в Тамбове. Соглашение заключили по начальной цене 480,9 млн руб.

Кабира Гасанова