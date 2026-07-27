Надежда Пушпашева взяла серебро во время отборочного этапа к ЧМ в Казахстане

Бронзовый призер Паралимпийских Игр в Токио и заслуженный мастер спорта России Надежда Пушпашева из Удмуртии завоевала серебро на международном турнире по настольному теннису в Актобе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Эти соревнования — отборочный этап к Чемпионату мира, сообщает региональная Федерация физкультуры и спорта инвалидов с ПОДА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии Фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии

В финале турнира уроженка республики встретилась с Лю Цзин из Китая. Надежда Пушпашева остановилась в шаге от золота и уступила первое место сопернице.

Напомним, Надежда Пушпашева также заняла второе место на Международном турнире среди спортсменов с ПОДА в Таиланде. Соревнования по настольному теннису проходили с 13 по 16 июля.

Карина Пырина