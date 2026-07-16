Теннисистка Пушпашева из Удмуртии завоевала серебро на турнире в Таиланде

Второе место заняла удмуртская теннисистка, бронзовый призер Паралимпийских Игр в Токио и заслуженный мастер спорта России Надежда Пушпашева на Международном турнире среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования по настольному теннису проходили с 13 по 16 июля в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минспорта Удмуртии Фото: пресс-служба минспорта Удмуртии

«Сборную России среди спортсменов с ПОДА представляли четыре человека. Только Надежде Пушпашевой удалось выйти из подгруппы и пройти в полуфинал. Там она обыграла соперницу из Таиланда со счетом 3:2»,— говорится в сообщении.

В финале удмуртская спортсменка уступила теннисистке из Китая и завоевала серебряную медаль.