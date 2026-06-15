Воронеж стал лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения

Лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года стала Воронежская область, занявшая по стране 16-е место с результатом 63,36 балла. За год область поднялась на четыре позиции — в 2024-м регион был 20-м при 61,98 балла. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные РИА Новости 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей официальной статистики, характеризующих экономическое положение регионов России. Анализируемые показатели условно разделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной сферы и социальной сферы. На первом этапе были рассчитаны баллы субъектов РФ по каждому показателю, на втором — баллы по группе факторов, а на третьем — интегральный рейтинг. Оценка шла в диапазоне от 1 до 100.

Второй в макрорегионе и 20-й в стране стала Белгородская область , поднявшаяся на одну строчку. При этом итоговый балл региона снизился с 61,42 до 60,10.

, поднявшаяся на одну строчку. При этом итоговый балл региона снизился с 61,42 до 60,10. Также в 2025 году снизился интегральный балл Липецкой области — с 57,82 до 55,35. Регион потерял три позиции, опустившись с 23-го места на 26-е.

— с 57,82 до 55,35. Регион потерял три позиции, опустившись с 23-го места на 26-е. Курская область , как и год назад, расположилась на 37-м месте общероссийского рейтинга. Результат региона немного улучшился до 50,89 балла (было 50,02).

, как и год назад, расположилась на 37-м месте общероссийского рейтинга. Результат региона немного улучшился до 50,89 балла (было 50,02). На три позиции поднялась Тамбовская область , увеличив свой интегральный балл с 42,58 до 44,47, а итоговое место — с 54-го до 51-го.

, увеличив свой интегральный балл с 42,58 до 44,47, а итоговое место — с 54-го до 51-го. Аутсайдером в Черноземье стала Орловская область, несмотря на рост в рейтинге. С 64-й строчки регион переместился на 62-ю. Однако итоговый балл вырос не слишком значительно — с 36,92 до 37,22.

Лидерами общероссийского рейтинга, как и ранее, выступают Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 90 баллов. Еще у двух регионов —Татарстана и Московской области (третье и четвертое места) — по итогам 2025 года он оказался выше 80 баллов.

Последние места в рейтинге заняли республики Тыва (17,11), Ингушетия(17,44) и Калмыкия(21,23).

«По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки — регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора, — прокомментировали итоги авторы исследования.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал, что Липецкая область опередила Воронежскую и Белгородскую в рейтинге по темпам роста зарплат.

Денис Данилов