В правительстве рассказали о получении льгот на «Госуслугах» через карту «Мир»

Сервис для получения льгот через банковскую карту «Мир» появится с 1 августа на «Госуслугах». Пилотный проект начнется в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях. Он продлится до 31 марта 2027 года, сообщила пресс-служба правительства.

Карта будет автоматически учитывать положенные многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам скидки на проезд, в магазинах, аптеках, а также в культурных учреждениях. «Гражданам не потребуется носить бумажные удостоверения — идентификатором будет служить карта»,— указано в сообщении.

Власти проанализируют итоги эксперимента и примут решение о том, чтобы внедрить систему по всей стране. Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет держать процесс на личном контроле и получать обратную связь от граждан.