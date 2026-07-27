В правительстве рассказали о получении льгот на «Госуслугах» через карту «Мир»
Сервис для получения льгот через банковскую карту «Мир» появится с 1 августа на «Госуслугах». Пилотный проект начнется в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях. Он продлится до 31 марта 2027 года, сообщила пресс-служба правительства.
Карта будет автоматически учитывать положенные многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам скидки на проезд, в магазинах, аптеках, а также в культурных учреждениях. «Гражданам не потребуется носить бумажные удостоверения — идентификатором будет служить карта»,— указано в сообщении.
Власти проанализируют итоги эксперимента и примут решение о том, чтобы внедрить систему по всей стране. Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет держать процесс на личном контроле и получать обратную связь от граждан.
Идея использовать карту «Мир» как единый инструмент для получения государственных льгот активно продвигается правительством и Центральным банком. Это включает в себя как федеральные, так и региональные социальные льготы, которые будут объединены в цифровом виде для упрощения доступа. Ранее, до 2026 года, Минцифры России уже предлагало провести пилотный эксперимент по предоставлению социальных льгот через карту «Мир» с 1 июля в трёх регионах. Проект предусматривал автоматическую активацию льготных статусов через личный кабинет на «Госуслугах».
Такие инициативы являются частью более широкой тенденции по использованию карты «Мир» как основного инструмента для социальных выплат и различных льгот. Например, на карту «Мир» уже переводились стипендии студентам и родительские выплаты, а также пособия малоимущим. Это позволяет получать скидки на проезд, приобретать товары со скидкой и пользоваться другими преимуществами, упрощая процесс для граждан и снижая необходимость в бумажных удостоверениях. Регионы, такие как Удмуртия, Саратовская область и Луганская Народная Республика (ЛНР), также внедряют свои «Карты жителя» на базе платежной системы «Мир», интегрируя в них банковские, транспортные и социальные сервисы. Платежная система «Мир» также развивается за рубежом, например, в Гагаузии и Иране.